Индонезия прекратит импорт дизтоплива и перейдет на пальмовое масло

Министр сельского хозяйства Индонезии Анди Амран Сулейман 19 апреля объявил о планах прекратить импорт дизельного топлива с 1 июля, сообщает Antara News. Страна переходит на стандарт B50, которым внедряется биотопливная смесь, наполовину состоящая из дизтоплива и на половину — из сырого пальмового масла (CPO).

«Это энергия будущего Индонезии, поскольку ее получают из пальмового масла. Пальмовое масло может стать дизельным топливом, а также бензином»,— цитирует агентство министра.

Он пояснил, что пальмовое масло можно перерабатывать не только в дизтопливо, но и в бензин и этанол. Правительство подключит к разработкам плантационную госкомпанию PTPN IV, после чего можно будет расширять производство.

Новый стандарт поспособствует укреплению национальной энергетической независимости за счет использования пальмового масла в качестве альтернативного топлива, подчеркнул господин Сулейман.

Эрнест Филипповский