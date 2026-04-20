Прибыль махачкалинского «Динамо» составила в прошлом году достигла 566 млн рублей

По итогам 2025 года махачкалинский ФК «Динамо» стал одним из прибыльных клубов РПЛ. Его чистая прибыль составила 566,6 млн руб. Это подтверждается финансовой отчетностью клуба.

Самым прибыльным оказалось московское «Динамо». Его прибыль в 2025 году достигла 1,25 млрд руб., что на 264% больше, чем в 2024 году (343,37 млн руб.). Второе место у петербургского «Зенита» с чистой прибылью 1,22 млрд руб., а третье — у ФК «Краснодар» с показателем 893,7 млн руб.

Также в плюсе оказались ЦСКА – 653,7 млн руб., «Ростов» – 413,2 млн руб., калининградская «Балтика» – 309,8 млн руб., казанский «Рубин» – 131,8 млн руб. и тольяттинский «Акрон» – 15,1 млн руб.

Мария Хоперская