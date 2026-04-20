Над акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА

С 20:00 19 апреля до 7:00 20 апреля над акваторией Азовского моря уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за указанный период над РФ сбили 112 БПЛА. О работе ПВО отчитались в Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях, Краснодарском крае, Республике Крым. Беспилотники перехватили над акваторией Черного морей.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в воскресенье, 19 апреля, в Таганроге в результате падения обломков беспилотника повреждения получили Таганрогский механический колледж и более десяти автомобилей.

Мария Хоперская