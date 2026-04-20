В пожаре с автомобилями погиб екатеринбургский игровой стример Роман Петриченко

В Екатеринбурге в результате возгорания нескольких автомобилей на парковке погиб 36-летний игровой стример Роман Петриченко, известный под псевдонимом «Дядя Рома», о чем «Комсомольской правде» рассказал его брат. По его данным, в машине загорелся двигатель, из своего авто выбраться стример не смог. У блогера остались супруга и сын.

Фото: МЧС Свердловской области

По данным МЧС по Свердловской области, пожар, в котором сгорели три автомобиля на ул. Раевского, произошел 19 апреля — сообщение о нем поступило пожарным в 1:24. Площадь возгорания составила 15 кв. м — оказались повреждены кузов автомобиля Toyota Tank, моторные отсеки и салоны Ford Mondeo и Kia Sportage. Пожар потушили за пять минут, ликвидацией занимались 13 человек личного состава и три единицы техники.

На YouTube-канал Романа Петриченко подписаны 38,1 тыс. человек, в течение семи лет он опубликовал 3,9 тыс. роликов на тему видеоигр. У него также был личный канал в Telegram.

Ирина Пичурина