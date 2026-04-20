В Челябинске главного бухгалтера будут судить за растрату 1 млн рублей

Отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску окончил расследование уголовного дела о присвоении 1 млн руб. главным бухгалтером муниципального автономного учреждения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, 46-летняя главный бухгалтер три года без соответствующих документов и приказов оформляла сотрудникам премии. Выплаты по ним она получала на свою банковскую карту. Ущерб составил около 1 млн руб.

Противоправную деятельность сотрудницы выявили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска