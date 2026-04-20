Посол Ирана в РФ: Тегеран имеет право на мирный атом как участник ДНЯО

Иран имеет право пользоваться правом на мирный атом как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол республики в России Казем Джалали.

«Как полноправные члены Договора о нераспространении ядерного оружия, мы должны пользоваться всеми своими правами, вытекающими из того договора, в частности на мирный атом»,— сказал господин Джалали в интервью «Ведомостям».

По словам дипломата, у Ирана четко обозначены «красные линии», а успех дальнейшего урегулирования теперь полностью зависит от политической воли Вашингтона.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном вечером 21 апреля в Исламабаде. Позже иранское госагентство IRIB сообщило, что Иран пока не планирует принимать участие в новых переговорах с США. Первый этап переговоров прошел 11 апреля.