Пять человек были ранены в результате стрельбы возле университета Айовы

Пять человек были ранены в результате стрельбы в Университете Айовы, среди них трое студентов. Об этом сообщает NBC News.

Полицейское управление Айова-Сити сообщило, что личности пятерых пострадавших установлены. Один из них был госпитализирован в критическом состоянии, остальные — в стабильном. Идет розыск нескольких участников, которые были зафиксированы камерами наблюдения.

Как отмечается, причины и обстоятельства большой драки в 100-м квартале на улице Ист-Колледж в центре города остаются неясными. Камеры наблюдения показали, как несколько человек избивали друг друга, а прохожие призывали их остановиться. Неясно, когда началась стрельба.

