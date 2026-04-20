Генпрокуратура составила портрет российского коррупционера

Типичный коррупционер в России — это мужчина от 30 до 49 лет с высшим образованием, семьей и без предыдущих судимостей. Криминологический портрет, составленный Генпрокуратурой по запросу РБК, показывает, что за восемь лет (2018–2025) выявлено свыше 140 тыс. таких преступников, из них более 20 тыс.— в 2025 году.

Наиболее распространенная форма коррупции — взяточничество. За восемь лет доля взяткодателей, взяткополучателей и посредников выросла с 48,4% до 67,4%. На мошенничество в прошлом году пришлось лишь 12,2%.

Коррупционеры редко действуют в одиночку: 17,3% преступлений совершены группой, из них 61,9% — по предварительному сговору, 33,1% — организованными группами. При этом уровень рецидива невысок: доля ранее судимых среди них составляет лишь 3,4%.

В основном это лица 30–49 лет (60,8%), на людей старше 50 лет приходится 20,4%. Доля молодежи 18–24 лет — 9,3%, но их число за восемь лет выросло на 84,6%. Среди женщин (19,5% от всех коррупционеров) чаще всего встречаются посредники при передаче взяток (23,6%). Образовательный уровень коррупционеров значительно выше среднего: высшее образование имеют 54,6% (среди взяткополучателей — до 87%).

По социальному положению почти половина (49,8%) — наемные работники, 15,4% — без постоянного дохода. Среди правоохранителей чаще всего взятки получают сотрудники МВД (75% от всех осужденных силовиков).

Психологическое обследование показало, что коррупционеры — «прагматичные люди, нацеленные на результат», с завышенной самооценкой. Характерно расхождение: высокая значимость нравственных ценностей (совесть, мораль) сочетается с низкой ценностью закона.