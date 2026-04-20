ФБР анонсировало новые аресты по делу о выборах 2020 года в США

Директор ФБР Каш Патель анонсировал новые аресты, связанные с президентскими выборами 2020 года в США, так как Минюст продолжает наращивать усилия по пересмотру результатов. По его словам, ведомство уже располагает необходимой информацией для арестов.

«У нас есть вся необходимая информация, мы работаем с нашими прокурорами в Министерстве юстиции под руководством и.о. генерального прокурора Тодда Бланша, и мы будем производить аресты, и это произойдет, и я обещаю вам: это произойдет скоро»,— сказал господин Патель в программе Sunday Morning Futures.

Как сообщает Politico, ранее Минюст потребовал от властей штата Мичиган передать данные по выборам 2024 года. Генпрокурор Мичигана Дана Нессел назвала эти требования попыткой «использовать ведомство в качестве оружия» в интересах президента. Американский Минюст также подал в суд еще на два десятка штатов в последние месяцы, требуя доступа к их неотредактированным спискам избирателей.