Цены на нефть выросли на 7% после новости о закрытии Ормузского пролива

Цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля после падения более чем на 9% 17 апреля, сообщает Reuters. Это произошло на фоне новостей о закрытии Ормузского пролива после обвинений в нарушении режима прекращения огня.

По информации агентства, к 23:27 (2:27 мск) по Гринвичу стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 6,76%, достигнув $96,49 за баррель, а американская WTI подорожала на 7,79% — до $90,38.

Эксперты, опрошенные Reuters, отмечают, что судовладельцы будут проявлять крайнюю осторожность в вопросе возвращения к маршруту через Ормузский пролив.

17 апреля глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов на время перемирия в Ливане. Тогда цена на нефть марки Brent на Лондонской бирже упала на 9% — до $90 за баррель.