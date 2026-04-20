Нетаньяху: в войне с Ираном возможны новые события

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена, и «новые события» возможны в любой момент.

По словам господина Нетаньяху, Израиль в тесном сотрудничестве с США ведет борьбу против Ирана и уже достиг «огромных успехов», однако ситуация остается напряженной. «Мы живем во времена больших испытаний и огромных последствий ...Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события»,— сказал он на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля прошли переговоры сторон в Исламабаде.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном вечером 21 апреля. Как сообщало иранское агентство IRNA, Иран отказался от участия в переговорах из-за «чрезмерных требований и нереалистичных ожиданий» США. Axios сообщает, что иранские чиновники подозревают, что переговоры могут быть прикрытием для нового нападения.