Партия экс-президента Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Партия экс-президента Болгарии Румена Радева лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране. Согласно данным экзит-поллов, коалиция «Прогрессивная Болгария» набирает от 37% до 39% голосов, опережая консервативную партию ГЕРБ Бойко Борисова, которой прогнозируют около 13–15%. Об этом сообщает Euronews.

Выступая перед сторонниками в Софии, Радев назвал итоги голосования «безоговорочной победой». «Прогрессивная Болгария одержала решительную победу. Это победа надежды над недоверием, победа свободы над страхом»,— сказал он (цитата по New York Times).

Нынешние выборы стали уже восьмыми для Болгарии с 2021 года. Ни одному правительству за последние пять лет не удалось отработать полный срок. Явка избирателей на нынешних выборах превысила 46%. Этот показатель выше данных 2024 года, когда из-за усталости граждан от постоянных голосований явка упала до рекордных 34%, отмечает The New York Times. По предварительным итогам, порог в 4%, необходимый для прохождения в парламент, удалось преодолеть шести партиям.