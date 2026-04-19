Развожаев заявил о налете беспилотников ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о налете беспилотников на город. По его словам, над морем уже сбито четыре БПЛА.

Налет отражают ударные и огневые группы. «Уже сбито 4 БПЛА над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале. Губернатор призвал жителей Севастополя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Сегодня Минобороны России отчиталось о 17 сбитых беспилотниках над регионами России с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА уничтожили над Белгородской, Воронежской, Курской областями и Крымом.