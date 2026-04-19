Десять детей с кишечной инфекцией госпитализированы в Череповце

Десять несовершеннолетних участников фольклорного коллектива из Московской области доставлены в инфекционное отделение череповецкой городской больницы № 2 с диагнозом «острая кишечная недостаточность». Дети прибыли в город для участия в конкурсе «Русские наигрыши».

Как сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, состояние одного из госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, ребенок находится в реанимации, угрозы жизни нет. Еще четверо взрослых членов группы, пожаловавшиеся на недомогание, после осмотра врачей от госпитализации отказались.

По словам господина Филимонова, всего медицинская помощь потребовалась 20 участникам коллектива «Гармоника» из подмосковных Химок. Специалисты рассматривают две основные версии произошедшего: пищевое отравление — предположительно, в одном из предприятий общественного питания Череповца, где обедали дети; энтеровирусная инфекция — источник мог быть занесен из другого региона до прибытия в Вологодскую область.

Роспотребнадзор начал проверку кафе, указанного в предварительных данных. Обстоятельства и точное место заражения устанавливаются