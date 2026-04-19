Победителями второго этапа лиги RCC Padel в Екатеринбурге стали Аллеманди и Гоньи

В Екатеринбурге прошла церемония награждения победителей второго этапа лиги RCC Padel. Золотыми призерами второй раз подряд стали аргентинец Тито Аллеманди и испанец Аймар Гоньи, сообщили в пресс-службе RCC Padel.

церемония награждения победителей второго этапа лиги RCC Padel

Фото: Пресс-служба RCC Padel

Второй этап лиги RCC Padel

Серебро завоевали испанцы Гильермо Койадо и Поль Эрнандес. Бронзовыми призерами стали Толито Агирре из Аргентины и испанец Энрике Гоэнага.

Эксклюзивные награды в виде ракеток и денежные призы игрокам вручили основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и директор Академии падел РМК Дарья Ирха. Призовой фонд второго этапа лиги составил более 9 млн руб.

Турнир проходил с 17 по 19 апреля. В нем участвовали спортсмены из России и 12 стран мира.


«В России я впервые, и я очень удивлен и рад тому, насколько вырос уровень игры российских игроков. На падел-арене РМК просто невероятная организация. Я уверен, что такая профессиональная площадка поможет значительно развить этот вид спорта в России и вывести российских игроков в топ мирового уровня»,— сказал на пресс-конференции 25-я ракетка мира в рейтинге FIP Лукас Кампаньоло.

На церемонии открытия турнира выступали итальянский виртуоз Андреа Чиарини и российский исполнитель Мот. На церемонии закрытия в роли ведущих выступили шоумен Михаил Галустян и актер Алексей Чадов.

Следующий этап лиги состоится в июне.

Константин Ходжава, Алексей Буров

