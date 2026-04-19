Мурманская область вошла в топ-8 регионов России по размеру средней пенсии у работающего населения

Средний размер пенсионного обеспечения работающих пенсионеров превысил 30 тыс. рублей в феврале 2026 года лишь в восьми субъектах РФ. К таким выводам пришел ТАСС, изучив статистику Социального фонда России.

Лидерами по размеру выплат стали регионы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. Наибольший показатель зафиксирован на Чукотке — 38 тыс. рублей. Далее следуют Ненецкий автономный округ (34,9 тыс.), Магаданская область (33,5 тыс.), Камчатский край (32,6 тыс.), Ханты-Мансийский АО (32,5 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (31,3 тыс.), Якутия (30,9 тыс.) и Мурманская область (30,1 тыс.).

В целом по стране средняя пенсия среди работающих пенсионеров в феврале составила 23,4 тыс. рублей, увеличившись за год менее чем на 2,5 тыс. рублей.