Петербургская команда четвертый раз подряд выиграла чемпионат России по керлингу

В Сириусе завершился чемпионат России 2026 года по керлингу среди мужских команд. Победителем стала сборная Санкт-Петербурга под руководством скипа Алексея Тимофеева, передает РИА Новости. Ранее команда Тимофеева побеждала на чемпионатах России в 2023, 2024 и 2025 годах.

В финале петербуржцы (Алексей Тимофеев, Даниил Горячев, Артур Ражабов, Александр Крушельницкий, Евгений Климов) обыграли команду «Иркутская область — Комсомолл 1» со счетом 8:7. У иркутян выступали Николай Лысаков (скип), Кирилл Палагней, Данила Мухорин, Михаил Власенко и Андрей Дудов.

Бронзовые медали завоевала вторая сборная Санкт-Петербурга (скип Олег Красиков, Сергей Варламов, Петр Дрон, Данил Киба, Глеб Лясников), в матче за третье место обыгравшая команду Московской области (скип Кирилл Суровов) — 7:4.

Среди женских команд чемпионом России стала также сборная из Санкт-Петербурга (скип Алина Ковалева, Ирина Низовцева, Екатерина Шабунова, Мария Комарова, Анастасия Брызгалова). Серебро — у команды «Иркутская область — Комсомолл 1» (скип Елизавета Трухина), бронза — у сборной Краснодарского края (скип Ольга Жаркова).