В Астраханской области начнет работу мотогруппа ДПС

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин инициировал создание специализированной мотогруппы ДПС. В регионе растет количество мототранспорта, и для контроля за ситуацией в Отдельный спецбатальон ГИБДД переданы первые четыре мотоцикла.

Планируется, что инспекторы будут работать во всех районах области. Особое внимание должны уделить профилактике ДТП с участием мотоциклистов и пресечению грубых нарушений ПДД.

По словам полковника полиции Сергея Тимофеева, опыт других регионов подтверждает эффективность таких подразделений: мотоциклы позволяют быстрее реагировать на нарушения. Мотогруппа выйдет на маршруты в ближайшее время и будет нести службу до конца лета.

Нина Шевченко