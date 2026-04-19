Главные новости за 19 апреля. Ростов–на–Дону

Тигр выпрыгнул в зрительный зал во время циркового представления в Ростове-на-Дону. Видео происшествия распространилось в социальных сетях. По рассказам очевидцев, во время выступления на арене обрушилась защитная сетка, после чего животное перепрыгнуло барьер и начало бегать по рядам.

В Ростове-на-Дону с 21 апреля пройдут масштабные отключения холодной воды, которые затронут Первомайский и Советский районы, а также левобережную часть города. Как уточнили в Ростовводоканале, ограничения связаны с подключением строящихся объектов к водопроводной сети.

В Ростовской области в марте 2026 года продолжился рост цен на услуги. Заметнее всего подорожали пассажирские перевозки, зарубежный туризм, а также ряд социальных и бытовых услуг. По данным регионального отделения Банка России, основной причиной стало изменение структуры спроса.

В Таганроге трое жителей обратились за медицинской помощью после падения обломков сбитых беспилотников. Также в результате ракетного удара в городе пострадала коммерческая инфраструктура — на территории складских помещений возник пожар.