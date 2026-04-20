Из фруктов выжали цену

В марте апельсины стали одним из наиболее подешевевших продуктов питания в мониторинге Росстата: их розничная стоимость сократилась на 16,7% год к году. Цена бананов снизилась на 10,5%, груши и виноград также стали доступнее. Колебание цен объясняется укреплением рубля и политикой ритейлеров, наращивающих ассортимент наиболее бюджетных позиций. Но лимоны за год подорожали почти на треть.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средневзвешенная стоимость апельсинов в России в марте составила 142,1 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. Год к году значение потеряло 16,7%, за месяц — 5,8%. В марте апельсины вошли в топ-5 базовых продуктов, показавших наиболее выраженное снижение цены год к году. Уступили они лишь картофелю, капусте и питьевой воде. Снижение цен в марте Росстат зафиксировал и в других массовых категориях импортных фруктов. Средняя стоимость бананов за год потеряла 10,5%, до 165 руб. за 1 кг. Груши подешевели на 2,6%, до 275,5 руб. за 1 кг, виноград — на 1,9%, до 335,4 руб. за 1 кг.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что с конца октября прошлого года стоимость апельсинов в рознице снизилась на 23% год к году. Сейчас предложения начинаются от 70 руб. за 1 кг. Бананы продаются по цене от 130 руб. В торговой сети «Перекресток» также фиксируется снижение стоимости отдельных импортных фруктов, пояснили “Ъ” в пресс-службе X5.

Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий замечает, что один из ключевых факторов снижения цен на импортные фрукты — укрепление рубля.

Средневзвешенный курс ЦБ в январе—марте 2026 года составил 78,3 руб. за $1, снизившись год к году на 15,3%. Одновременно, по словам эксперта, на цены мог повлиять более высокий урожай апельсинов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Господин Богданов поясняет, что основной объем поставок на российский рынок формируют Египет, Марокко, Турция и ЮАР. Ключевым поставщиком бананов считается Эквадор: ранее доля страны в структуре импорта продукции оценивалась в 90%.

Дополнительно, по мнению Ирины Козий, стоимость фруктов в рознице может сдерживать политика ритейлеров по общему снижению цен. Бананы и апельсины формируют значительную долю продаж в категории фруктов, поэтому могут влиять на общую стоимость потребительской корзины, поясняет она. Эксперт предполагает, что сети могут снижать цены как за счет работы с поставщиками, так и расширяя ассортимент товаров категории «первой цены». Это недорогие позиции, качество которых может быть ниже среднего. Ирина Козий замечает, что развитие такого ассортимента может влиять на среднюю стоимость.

Продажи в категории фруктов в 2025 году показывали разноплановую динамику.

Согласно NTech, натуральные продажи груш в рознице увеличились на 10%, экзотических фруктов — на 4%, бананов — на 3%. Но яблоки потеряли 8%, а цитрусовые — 3%. Ирина Козий поясняет, что потребители могут переходить с одних позиций фруктов на другие, ориентируясь на их стоимость и предложение в моменте. Летом, по ее словам, традиционно снижаются продажи бананов, несмотря на высокий сезон в Эквадоре: на российском рынке в это время доступен широкий ассортимент ягод и косточковых.

В АКОРТ рассчитывают на дальнейшее увеличение спроса на фрукты, в том числе за счет роста популярности концепции здорового образа жизни. В «Перекрестке» отмечают, что натуральные продажи фруктов в этом году выросли на 8%. Это связано в том числе с диверсификацией предложения.

Снижение цен сейчас действительно демонстрируют далеко не все импортные фрукты. Например, лимоны, согласно Росстату, остаются наиболее подорожавшим продуктом питания. В марте их средняя стоимость в России составила 264,4 руб. за 1 кг, прибавив год к году 32,7%. Скачок цен произошел еще год назад и объяснялся неурожаем в Турции. Ирина Козий замечает, что корректироваться стоимость лимонов в России может начать в конце апреля — начале мая, когда на рынке появится продукция из Аргентины и ЮАР. Но динамика будет сильно зависеть от урожая.

Александра Мерцалова