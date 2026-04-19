США не исключили досмотр идущих в Китай судов из-за иранской нефти

Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон может начать досматривать суда, направляющиеся в Китай, в рамках мер по борьбе с поставками иранской нефти. Отвечая на вопрос телеканала CBS, он не стал раскрывать детали возможных операций, но подчеркнул, что все варианты остаются на столе.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что американские военные готовятся к захвату связанных с Ираном торговых судов и танкеров в международных водах за пределами Ближнего Востока. С 13 апреля ВМС США блокируют весь входящий и исходящий морской трафик из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти, хотя официально не вводили плату, ранее заявляли о таких планах. Блокада остается в силе на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном.