РВИО разместит региональную штаб-квартиру в башне Врангеля в Калинграде

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Российское военно-историческое общество (РВИО) примет участие в благоустройстве башни Врангеля в Калининграде, где планируется разместить региональную штаб-квартиру организации. Об этом сообщил председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский, передают РИА Новости.

«Как любой объект, которым занимается РВИО, это будет, поверьте мне, одним из самых лучших исторических мест. Мы сделаем конфетку», — заявил господин Мединский, добавив, что калининградцы «будут гордиться». Сейчас башня, по его словам, находится в запущенном состоянии. Руководство области уже занимается юридическими вопросами, затем РВИО приступит к приведению объекта в порядок. В рамках проекта также откроют шахматный клуб.

Ранее на полях Балтийского культурного форума Владимир Мединский сообщал, что РВИО и правительство Калининградской области намерены создать в башне музейно-туристическое пространство, штаб-квартиру общества, а также Дом писателя.

Башня Врангеля построена в 1859 году, названа в честь прусского генерал-фельдмаршала графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля. К концу XIX века утратила оборонительную функцию, в начале XX века вокруг нее появилась зона отдыха. В годы Второй мировой войны в башне работали госпиталь и опорный пункт, в апреле 1945-го стены и своды были повреждены при артобстрелах. В послевоенное время использовалась как склад тары, затем пустовала. С 1960 года находится под государственной охраной, сейчас это объект культурного наследия федерального значения.