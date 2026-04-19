Прокуратура запросила семь лет колонии бывшему вице-губернатору Самарской области

Семь лет колонии прокуратура запросила 60-летнему бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении порядка 100 млн руб. у предпринимательницы. Прения по делу начались на прошлой неделе в Пресненском районном суде Москвы.

Во время прений гособвинитель просила признать Геннадия Гендина виновным, назначить ему семь лет колонии и штраф в размере 1 млн руб. Представитель потерпевшей предпринимательницы поддержала прокурора и заявила, что намерена добиваться удовлетворения гражданского иска о возмещении суммы ущерба.

Бывший вице-губернатор Самарской области вину не признает. Его адвокаты заявили, что изначально умысла на хищение не было, работы проводились.

По версии следствия, Геннадий Гендин получил порядка 100 млн руб. за разрешение на проведение градостроительных работ. Он обманул, что у него есть связи в правительстве и администрации президента. Бывшему гендиректору предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в августе прошлого года.

Это не первое уголовное дело в отношении экс-чиновника. В ноябре прошлого года Мосгорсуд отменил приговор Геннадию Гендину по делу о хищении 3,8 млн руб. в связи с истечением срока давности преступления. Ранее Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии по обвинению в хищении средств у московского Союза адвокатов МЭКА.

В 2016 году бывший вице-губернатор был арестован по подозрению в мошенничестве в отношении депутата Госдумы Сергея Калашникова, в 2017-м его приговорили к пяти годам лишения свободы.

