Инвестиции в индустриальных парках вернулись к росту

В 2025 году производственные инвестиции резидентов индустриальных парков составили 202 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее, следует из обзора Ассоциации индустриальных парков (АИП) России. Таким образом, вложения возобновили рост после просадки в 2024 году, но пока не дотянули до уровня 2023-го (см. график). В расчет взяты только подтвержденные инвестиции по завершенным проектам — новые и продолжающиеся проекты не учитываются, соответственно, показатель еще вырастет. Накопленным итогом с 2013 года объем вложений оценивается почти в 2,3 трлн руб.

В ассоциации отмечают, что баланс между российскими и зарубежными инвестициями сохраняется, но в последние годы все больше смещается в сторону отечественных. Накопленным итогом доля российских вложений в производство составила 60% (1,3 трлн руб.) после 53% в 2024 году. Отдельно в 2025 году на российские компании пришлось уже 90% инвестиций. Среди иностранных резидентов активнее всего в прошлом году инвестировали компании из ОАЭ, Китая и Белоруссии, в то время как лидеры по вложениям накопленным итогом иные — Германия, Турция, США и Китай.

Сейчас в РФ насчитывается 498 индустриальных парков (313 действующих и 185 создаваемых) в 73 регионах. Как сообщал глава Минпромторга Антон Алиханов, до 2030 года планируется создать еще не менее 100 индустриальных парков и промзон. По его словам, на сегодняшний день занято более 80% суммарной площади парков, превышающей 25 млн кв. м.

По данным АИП, в индустриальных парках в общей сложности создано более 6,9 тыс. производств (из них — 788 в 2025 году) и более 460 тыс. рабочих мест (23,6 тыс.). Среднегодовые темпы роста показателей с 2013 года составили порядка 17–19%, что, как полагают в АИП, свидетельствует об активном развитии индустриальной инфраструктуры и высоком спросе бизнеса на размещение на организованных промплощадках. При этом с 2021 года темпы постепенно замедляются: среднегодовой рост числа резидентов в последние годы составляет 14–15%, а рабочих мест — 12–13%. Причины — в эффекте масштабирования отрасли и более сложной макроэкономической конъюнктуре последних лет. На динамику занятости влияет и то, что проектирование новых предприятий все чаще заточено на автоматизацию и цифровизацию, в связи с этим наращивание производственных площадей и объемов выпуска продукции не всегда сопровождается пропорциональным ростом рабочих мест.

Венера Петрова