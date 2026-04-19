Праздникам меняют формат

Спрос на глэмпинги и мангальные зоны на майские праздники просел. О снижении интереса к отдыху на открытом воздухе в Москве и Подмосковье сообщили “Ъ FM” участники рынка. По их словам, одна из причин — опасения клиентов, что погода через две недели будет такой же, как сейчас.

В прошлом году платные места для приготовления шашлыка и активностей бронировали раньше, отмечают собеседники “Ъ FM”. И цена была ниже в среднем на 10%, напомнил владелец базы отдыха «Берег приключений» Артем Франюк:

«Пока загруженность у нас нулевая, но мы находимся у реки. Здесь еще местами даже снег лежит, сугробики небольшие кое-где остались. Как таковых заявок по майским праздникам нет, несмотря на их близость. По поводу аренды беседок у нас политика осталась старой: мы просто так их не предоставляем. У нас есть пейнтбол, тимбилдинг, полоса препятствий, верховая езда, байдарки, как потеплеет — и сапборды. Если какие-то активности у нас покупают, то в этом случае в придачу предоставляется беседка до 12 часов ночи. Но пока вода в реке мутная, грязная, высокая. Уверенности нет, что все придет в норму ближайшее время. Ничего пока к отдыху, видимо, не располагает из-за поздней весны и очень снежной зимы.

Мы в своей работе заточены под какие-то группы: либо это корпоративные клиенты, либо семейные, товарищеские компании. Приезжают индивидуальные туристы, но стараемся все-таки привлекать нескольких человек, чтобы группа состояла минимум из шести гостей. Сейчас практически все опции стоят 2,2 тыс. руб., то есть подорожали на 200 руб. по сравнению с прошлым годом. И организованный поход на байдарках под руководством инструктора на моторной лодке, и тимбилдинг, и пейнтбол — все по одной цене».

Майские выходные в этом году короткие: с 1-е по 3-е число и еще три дня, с 9-го по 11-е. В 2025 году россияне отдыхали на два дня больше. Основатель глэмпингов «Гуляй-город» и «Аномалия» Дмитрий Гасилов пока надеется на отложенный спрос:

«Потихоньку что-то медленно бронируется, конечно, но пока активных продаж нет. Вариантов много, на майские праздники места стоят от 8 тыс. руб. Все пока свободно, где-то с 15 апреля обычно начинаются более или менее активные заказы. Понятно, что есть объекты с большей глубиной бронирования. В этом году во всех наших проектах чувствуется заметное падение по этому показателю».

С открытых зон для отдыха спрос переключился на крытые площадки, дачи и коттеджи. Бронирование сейчас идут довольно активно, рассказал основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов:

«По сравнению с прошлым годом количество бронирований на майские праздники увеличилось на 10-15%. Это связано прежде всего с тем, что россияне переориентировали майский отдых за границей на внутренний туризм. С одной стороны, это дачный формат, то есть арендуют дачи в Подмосковье на майские. Но в связи с тем, что в этом году они недлинные, а между самими праздниками длительный рабочий интервал, как правило, все-таки объекты арендуют на короткий срок. Вместе с тем наблюдается ориентир на бронирование гостиниц».

Впрочем, многие москвичи из-за коротких выходных и вовсе не планируют уезжать из столицы, говорят собеседники “Ъ FM”. Вместо проката загородных домов или поездки на глэмпинг в майские праздники они начнут сезон шашлыков прямо в городе. Только в Москве для приготовления мяса будут открыты около 250 бесплатных оборудованных точек. По данным «Чек Индекса», средняя стоимость шашлычного набора выросла почти до 5 тыс. руб. Это на 11% больше, чем в 2025-м. В набор входят мясо, мангал, шампуры, уголь и розжиг.

Ангелина Зотина