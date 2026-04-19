Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций и мостов

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что если Иран не согласится на предлагаемую сделку, американская армия выведет из строя все электростанции и мосты в стране. Он также обвинил Тегеран в том, что 18 апреля иранские военные открыли огонь в Ормузском проливе, обстреляв французский военный корабль и британское торговое судно, что стало грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

По словам господина Трампа, его представители уже направляются в Исламабад для переговоров, а объявленное Ираном закрытие пролива лишь дублирует американскую блокаду и обходится самому Ирану в $500 млн ежедневных убытков. «На самом деле, прямо сейчас множество кораблей направляются в Техас, Луизиану и Аляску для погрузки, любезно предоставленные Корпусом стражей исламской революции, который всегда хочет быть "крутым парнем"»,— написал президент США.

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива, перекрыв путь судам, следующим в иранские порты или выходящим из них. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) также ввел свою блокаду, заявив, что приближение к проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, а нарушители будут атакованы.

Заключенное 8 апреля двухнедельное перемирие между США и Ираном истекает 21 апреля. Новая дата переговоров пока не назначена, однако, по данным Al Jazeera, они могут пройти в Исламабаде на следующей неделе до 24 апреля. Трамп ранее назвал переговоры «очень хорошими», а Тегеран сообщил, что рассматривает новые предложения Вашингтона.