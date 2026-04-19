Поход против Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес после ссоры с президентом США Дональдом Трампом пытается стать лидером прогрессивных левых сил. В субботу он собрал в Барселоне сразу два мероприятия, в которых участвовали видные политики левой ориентации, включая президентов Бразилии, Мексики и Южной Африки. Цель этих собраний — противодействие идеологии MAGA и защита мирового порядка, который, по мнению присутствовавших, был серьезно подорван. И хоть имя Трампа публично не упоминалось, слет левых сил был расценен как формирование антитрамповской коалиции.

Фото: Joan Monfort / AP Премьер-министр Испании Педро Санчес (в центре)

Испанский премьер выдвинулся в авангард международной политики после того, как отказался предоставить военные базы страны для ударов США по Ирану. Его имя не сходило с уст Дональда Трампа во время многих встреч в Овальном кабинете и сопровождалось потоком нелицеприятных комментариев.

Одна из таких встреч даже привела к разладу между Санчесом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем — последний не только не защитил своего европейского союзника, но и присоединился к критике Испании в вопросе расходов на оборону. Санчес, однако, не поддался давлению США, а избрал путь противостояния Вашингтону и начал собирать вокруг себя союзников, так же, как он, недовольных политикой Белого дома.

Главным единомышленником испанского премьера Педро Санчеса стал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в отличие от Испании столкнулся с реальным экономическим и политическим давлением, а не только с угрозами в адрес страны.

Причина разлада — поддержка Вашингтоном правого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Американские власти пытались повлиять на исход судебного процесса над политиком, используя торговые пошлины против страны и санкции в отношении судей, но потерпели неудачу: Болсонару приговорили к 27 годам тюремного заключения по делу о попытке госпереворота.

Испанский и бразильский лидеры встретились в пятницу в Барселоне для подписания увесистого пакета двусторонних соглашений, а в субботу вместе участвовали сразу в двух мероприятиях, направленных на консолидацию левых сил.

Первое, более статусное,— IV встреча «В защиту демократии», на которой присутствовали президенты Мексики, ЮАР и Колумбии. Все эти страны также пострадали от давления со стороны Трампа: ЮАР столкнулась с обвинениями в белом расизме, а Мексика и Колумбия — с обвинениями в поддержке нелегальной миграции и наркотрафика в США.

Также на встрече присутствовали вице-канцлер ФРГ и сопредседатель социал-демократов Ларс Клингбейль, министр юстиции Дэвид Лэмми, лидер итальянской оппозиции Элли Шляйн и бельгийский политик Поль Магнетт.

Итогом встречи стала декларация, в рамках которой участники пообещали бороться с дезинформацией, продвигать введение глобального налога на богатых и лоббировать усиление присутствия Глобального Юга в структурах ООН.

Однако более политически острыми стали пункты с осуждением американских торговых пошлин и военных действий против Ирана.

Но еще более заметным стало другое мероприятие — форум «Глобальная прогрессивная мобилизация», который собрал более 6 тыс. участников. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на нем уже не присутствовала (ее страна готовится заключить торговое соглашение с США), зато в числе ораторов оказались два американских демократа — сенатор Крис Мерфи и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Речи иностранных политиков на этом форуме объединяло одно: все они жестко критиковали политику Трампа — от торговых пошлин и отношения к НАТО до военной кампании в Иране,— но избегали произносить вслух имя виновника. Фактически в тот вечер американский президент стал современным Волан-де-Мортом, то есть тем, чье имя нельзя называть.

Особенно пламенной оказалась речь самого Санчеса. Испанский премьер начал свое выступление с критики политики США на Ближнем Востоке и последствий американской кампании для всего мира, а также указал на ошибочность политики торгового протекционизма. Затем он обрушился с критикой на правые силы, указав на «международную реакционную волну», которая сеет ненависть, сексизм и войны.

«Неважно, сколько они кричат или сколько лжи распространяют. Время реакционеров, ультраправых подошло к концу»,— заверил Педро Санчес аудиторию и пообещал «выкрутить руки» правым силам.

Испанский премьер призвал левых к консолидации на международном уровне для противодействия правым и заверил, что последние понимают, что их время подходит к концу.

И сам форум, и выступление на нем Санчеса были расценены мировыми СМИ как начало формирования «антитрамповской коалиции», готовой противостоять его движению MAGA. Одновременно форум в Барселоне фактически стал точкой перезагрузки мирового левого движения, которое на фоне роста правых настроений переживало кризис.

Приведет ли это событие к реальным успехам в продвижении левой повестки, говорить пока рано, но консолидация левых сил перед лицом общего врага в виде Трампа вряд ли облегчит жизнь последнему.

Вероника Вишнякова