В ЕС призывают работать дистанционно ради экономии энергии

На предстоящей неделе Еврокомиссия представит пакет мер для национальных правительств по повышению энергоэффективности в условиях топливного кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Как сообщает Financial Times (FT), в числе мер — удаленная работа сотрудников компаний и организаций, снижение использования ископаемых видов горючего и стимулирование перехода на экологически чистые виды энергии.

В проекте документа, с которым ознакомилась FT, европейским компаниям и организациям предлагается ввести хотя бы один день в неделю с обязательной дистанционной работой. В таком случае сотрудники не будут тратить бензин на дорогу на работу. В те дни, когда сотрудники все же будут работать в офисе, им рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Проект мер Еврокомиссии оговаривает для национальных правительство необходимость субсидирования общественного транспорта. Кроме того, Брюссель намерен помочь странам-членам создать программы помощи домохозяйствам с низким и средним уровнем путем предоставления льготных кредитов на электромобили и солнечные панели.

Комментируя пакет мер, европейские чиновники подчеркивают, что это все же рекомендации, а не инструкции. В прошлом месяце Международная энергетическая организация публиковала свои рекомендации для правительств, как действовать в условиях кризиса с горючим: «работать из дома, когда это возможно, снижать скорость на шоссе на 10 км/ч, убеждать людей пользоваться общественным транспортом, использовать каршеринг» и т. п.

Алена Миклашевская