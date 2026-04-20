Страховщики раскинули киберполисы

Рынок страхования рисков, связанных с работой компаний в интернете и хранением данных, растет за счет выхода новых игроков и расширения бизнеса уже работающих компаний. Впрочем, пока предложение опережает спрос.

По данным страхового брокера «Эльбрус», в прошлом году специализированные полисы страхования киберрисков стали предлагать клиентам «Ренессанс Страхование», «Энергогарант» и «Евроинс». Суммарный лимит страховой ответственности оценивается в 30–40 млн руб. по каждой компании. Страховщики подтверждают такие оценки. По данным «Эльбруса», ряд страховщиков, уже работающих на рынке, увеличили объем собственного удержания (часть страхового риска, не передаваемого в перестрахование) на 20–30%. В частности, ВСК повысила лимит до 500 млн руб., «Абсолют Страхование» — до 160 млн руб., «Совкомбанк Страхование» — до 100 млн руб. В этих страховых компаниях не ответили на запрос “Ъ”. Размер собственного удержания страховые компании повышают для того, чтобы потенциально больше заработать на страховании, не платя за перестраховочную защиту, поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Киберстрахование защищает бизнес от рисков, связанных с использованием интернета, хранением и обработкой данных, а также работой с IT-инфраструктурами. Как правило, полис покрывает убытки, наступившие в результате кибератак, действий нелояльных сотрудников, технических сбоев. К ним относятся потери от перерыва в деятельности, компенсация вреда третьим лицам, расходы на восстановление работоспособности IT-систем, расследование происшествия, дешифрование данных. Страхованием киберрисков занимаются почти 20 компаний.

Выход на рынок киберстрахования в настоящий момент позволяет занять на нем место в условиях не самой высокой конкуренции, говорит начальник управления страхования киберрисков «Энергогаранта» Ирина Быстроновская. Киберстрахование — развивающийся рынок, где пока еще формируются стандарты и подходы и где все еще велико число не охваченных страхованием компаний, поясняет руководитель управления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахования» Алина Малышева. Для «Евроинса» данная сфера привлекательна, в частности, возможностью усилить позиции в корпоративном сегменте, рассказывают в компании.

Впрочем, бизнес пока не слишком активно приобретает новые для рынка полисы киберстрахования. По данным компании RED Security SOC, количество атак на российский бизнес по итогам девяти месяцев 2026 года выросло на 46% относительно аналогичного периода прошлого года, превысив 105 тыс. Резонансные случаи за последние два года — кибератаки на СДЭК, «Верный», «Винлаб», «Аэрофлот» (см. “Ъ” от 9 сентября 2025 года), договор страхования у соответствующих компаний отсутствовал, напоминает руководитель отдела страхования финансовых рисков СБ «Эльбрус» Александр Мазай. Согласно исследованию системного интегратора «Инфосистемы Джет», опросившего представителей 255 компаний, только 4% опрошенных имели полис киберстрахования, еще 22% — изъявили готовность задуматься о его приобретении. Тариф в сегменте киберстрахования составляет от 0,5–1,5% от страховой суммы и зависит от вида и масштаба деятельности страхователя, размера страхового покрытия и уровня зрелости информационной безопасности, отмечает Александр Мазай. По оценкам страхового брокера Mains, объем рынка сегодня составляет 3,5–4 млрд руб. Для сравнения: объем рынка страхования имущества юридических лиц превышает 150 млрд руб.

Для страховщиков киберстрахование, несмотря на привлекательность нового сегмента, также представляет пока ряд проблем. «В классическом страховании имущества массовые выплаты, как правило, вызваны природными явлениями, вероятность и масштаб которых актуарии умеют просчитывать,— поясняет советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.— В киберрисках факторов, способных одновременно затронуть множество клиентов, заметно больше». От специалиста требуется не статичная формула, а динамическая модель, учитывающая быстро меняющийся ландшафт угроз, утверждает господин Рыбаков. На сегодняшний день почти любой крупный убыток может негативно повлиять на развитие рынка, так как заденет всех страховщиков из-за сложившейся практики перестрахования рисков, говорит начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин.

Юлия Пославская