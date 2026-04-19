В Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения холодной воды 21–23 апреля

В Ростове-на-Дону с 21 апреля пройдут масштабные отключения холодной воды, которые затронут Первомайский и Советский районы, а также левобережную часть города. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

21 апреля с 8:00 до 23:00 водоснабжение будет приостановлено в районе ВНС «Шолохова, 306», а также на ряде прилегающих улиц и объектов, включая жилые дома, котельную, садовые товарищества и коммерческие объекты. В частности, отключения коснутся участков проспекта Шолохова, ЖК «Флора», рынка «Классик», гипермаркета «Лента» на Аксайском проспекте и нескольких поселков.

В этот же день с 08:30 до 20:00 без воды останутся улицы Левобережная, 1-я и 2-я Луговые, Пойменная и Шоссейная. На отдельных участках водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением.

Как уточнили в компании, ограничения связаны с подключением строящегося объекта к водопроводной сети на улице Левобережной. 22 апреля с 8:30 до полуночи отключения затронут ряд адресов на улицах Металлургической и Днепропетровской, а также хутор Камышеваха и садоводческое товарищество «Березка». Причиной также станет подключение нового объекта к водопроводу.

Наиболее продолжительные ограничения запланированы с 9:00 22 апреля до 9:00 23 апреля. В этот период без воды останутся жители обширной части Советского района в границах крупных городских магистралей, включая проспекты Стачки и Малиновского. В ряде кварталов будет пониженное давление. Эти работы связаны с монтажом водопроводной арматуры на ВНС «Западная».

