20 апреля в Татарстане ожидаются сильные дожди и туман

В воскресенье, 20 апреля, на территории Татарстана пройдет дождь, в западных районах — сильный. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем прогреется до показателей от +7 до +16 градусов.

В Казани ночью и днем ожидается дождь. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем максимальная температура достигнет от +9 до +11 градусов.

Влас Северин