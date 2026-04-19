20 апреля в Татарстане ожидаются сильные дожди и туман
В воскресенье, 20 апреля, на территории Татарстана пройдет дождь, в западных районах — сильный. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем прогреется до показателей от +7 до +16 градусов.
В Казани ночью и днем ожидается дождь. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем максимальная температура достигнет от +9 до +11 градусов.