В Самаре подтоплены дороги в Красноглинском и Железнодорожном районах

В Красноглинском районе Самары частично подтоплены две дороги. Одна дорога ведет к базе отдыха «Волжанка». Вторая находится в поселке Красная Глинка. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

Также подтоплены три участка дороги по улице Набережная реки Самары в Железнодорожном районе. По словам Ивана Носкова, подтоплений в жилом фонде нет, объекты инфраструктуры не пострадали.

«Уровень воды в границах городского округа Самара по состоянию на 18:00 18 апреля — 32,35 мБс. Показатель неблагоприятного гидрологического явления не достигнут», — отмечает Иван Носков.

Руфия Кутляева