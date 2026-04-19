Руководство АО «Ульяновский сахарный завод» оштрафовали за нарушение охраны труда

Ряд представителей руководства АО «Ульяновский сахарный завод» подверглись штрафам в размере от 2 до 15 тыс. руб. Такая мера принята за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ (ч.ч. 1 и 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняет ведомство, должностные лица виновны, так как не организовали обучение и не проверили знания по оказанию первой помощи пострадавшим, не установили защитные ограждения и не обеспечили работников предприятия средствами индивидуальной защиты.

В результате прокурорского вмешательства все указанные нарушения устранены.

Руфия Кутляева