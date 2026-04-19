«Крематорий», Лолита и трибьют Metallica

В Ярославле в период с 20 по 26 апреля выступят группа «Крематорий», 5sta Family, певица Лолита, Омский академический симфонический оркестр, tribute-группа, исполняющая песни Metallica, состоятся презентация книги про старинный дворянский род Пересветовых и лекция про русскую фантастику 1920-х, а в кинотеатрах покажут новый фильм с Джеки Чаном. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты

21 апреля в Ярославской филармонии с концертом «Ожившие полотна» выступит московский коллектив «Three Sticks». В первом отделении прозвучат произведения неоклассики и импрессионизма — от Людовико Эйнауди и Дебюсси до Ханса Циммера и Джо Хисаиши — под аккомпанемент визуальных шедевров Айвазовского, Моне, Ван Гога. Во втором отделении прозвучит авторская программа коллектива: оригинальные композиции в стиле классического кроссовера с элементами электроники, маримбы, ударных, струнных и рояля. Начало в 18:30, цена билетов — от 500 руб.

22 апреля в Ярославской филармонии выступит Омский академический симфонический оркестр — один из крупнейших оркестров Сибири, который за свою полувековую историю приобрел заслуженную известность в России и за рубежом. В программе вечера — только «золотой фонд»: увертюра Вивальди к опере «Олимпиада», дивертисмент Моцарта, норвежские мелодии Грига, серенада для струнного оркестра Чайковского. Начало в 18:30, цена билетов — от 500 руб.

23 апреля в Ярославской филармонии состоится «Хоровое шоу 2.0». На концерте в исполнении филармонической хоровой капеллы «Ярославия» и приглашенной рок-группы прозвучат знакомые поп- и рок-хиты в новом прочтении. В качестве солистов выступят звезда «Фактор А», лидер кавер группы «ТриждыДва» Александр Юлдашев, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, хормейстер ансамблей Тагуи Геворгян, мультиинструменталист и композитор Владислав Соловьев и юная артистка Серафима Клапша. Начало в 18:30, цена на билеты — от 500 руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

24 апреля в КЗЦ «Миллениум» выступит Лолита. Во время двухчасового концерта прозвучат все хиты певицы. Начало в 19:00, билеты — от 2,5 тыс. руб.

24 апреля в «Китайском летчике Джао Да» выступит Metal Maniacs — московская tribute-группа, исполняющая песни Metallica. Группа ставит своей целью максимально качественное и достоверное воспроизведение музыки и воссоздания атмосферы. Начало в 20:00, цена на билеты — от 1,2 тыс. руб.

25 апреля в «Руки Вверх! Бар» выступит группа «Крематорий», которую называют одним из столпов отечественной рок-музыки. По случаю своего 40-летия группа готовит уникальную программу, в выступлении примет участие новая струнная группа в лице Александра Лучкова и молодого таланта Юрия Кондратова. Начало в 19:00, цена билета — от 3 тыс. руб.

Фото: Ярославский художественный музей

25 апреля в Губернаторском доме состоится концерт камерного ансамбля «Барокко» «Море музыки». В первом отделении концерта прозвучат произведения, посвященные морю, морской и водной стихии: Георг Филипп Телеман, музыка из цикла «Пирмонтская курортная неделя», «Игра воды» Мориса Равеля. Во втором отделении — премьера музыки Федора Строганова к сказке Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Начало в 16:00.

26 апреля в «Руки Вверх! Бар» состоится сольный концерт 5sta Family. Прорыв группы произошел в 2009 году с выходом композиции «Я буду». Среди их хитов такие песни как «Зачем», «Вместе мы», «Тук тук». Начало концерта в 18:00, цена на билеты — от 2 тыс. руб.

Спектакли и шоу

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

21 апреля в Волковском театре покажут спектакль «Маргарита» по роману Михаила Булгакова, премьера которого состоялась в ноябре 2024 года. Состав артистов, исполняющих главные роли, театр традиционно публикует в своих соцсетях. Начало спектакля в 18:30, цена билетов — от 300 руб.

26 апреля в областном Доме актера им. Сергея Пускепалиса состоится спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Это постановка любительского театра «Ценители Времени». По сюжету главная героиня Вероника хранит память о возлюбленном Борисе, ушедшем на фронт, хотя семья противится ее выбору. Режиссер — Владимир Меньшиков. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 400 руб.

Выставки и встречи

23 апреля в областной библиотеке им. Некрасова пройдет презентация книги Ольги Левиной «Дети Пересвета. Картины жизни и история дворянского рода Пересветовых». Пересветовы — старинный дворянский род ярославской земли. С большой вероятностью его родоначальник — герой Куликовской битвы Александр Пересвет. Есть ли этому доказательства, могли ли быть дети у монаха Пересвета и кто его потомки — расскажет автор книги. Начало в 18:00, вход свободный.

24 и 25 апреля в Губернаторском доме пройдет премьера музыкальной сказки солиста камерного ансамбля «Барокко» Федора Строганова «Русалочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Программа включает тематическую экскурсию «Сказка живет в музее» по постоянной экспозиции Губернаторского дома и музыкальное занятие с камерным ансамблем в Парадном зале. Цена билета — 550 руб.

В рамках Дней исторического и культурного наследия 25 апреля состоится авторская пешеходная экскурсия по городу с посещением выставки «Трапеза по-ярославски» музея-заповедника. Продлится экскурсия около двух часов, стоимость участия — 500 руб.

С 24 апреля Музей истории города Ярославля запускает квест «Настроение — Победа». Участники узнают о повседневной жизни ярославцев в годы войны, их труде на промышленных предприятиях, участии в общественно полезных работах и строительстве Которосльной набережной, оказании медицинской помощи в госпиталях, инициативах по сбору средств на военную технику, помощи эвакуированным семьям. На 24 апреля запланировано два сеанса: в 13:00 и 14:00. Стоимость участия — 170 руб.

25 апреля в Ярославском музее-заповеднике состоится встреча под названием «Вестник моды». Ее будет вести мастер исторических костюмов Алина Розова. Она расскажет о стилевых изменениях и особенностях моды позднего модерна, а именно о предпосылках появления новых форм дамских нарядов, хитростях создания модного силуэта и составе гардероба приличной дамы. Начало в 16:30, входной билет — 450 руб.

Фото: Ярославский музей-заповедник

25 апреля в Ярославском музее-заповеднике состоится квиз. Участников музейной викторины ждут вопросы про историю Ярославского края и сам музей. Мероприятие пройдет в зале «Классика», стоимость участия составит 350 руб. Начало в 16:00.

В Ярославском художественном музее открылась выставка к 70-летию живописца, графика, монументалиста, иконописца Сергея Соколова. Его творчеству присуще сочетание традиционного и современного. Большая часть работ, представленных на выставке, исполнена в конце 1980-х–1990-х. Именно в это время сложился его узнаваемый стиль. Сергей Соколов чувствует эпоху и может найти для нее адекватный живописный язык, соединяющий мастерство художника классической школы и смелое отношение к цвету, использование в картине текста и приемов коллажа, отсылки к эстетике плаката и поп-арта. Цена билета на выставку — 300 руб.

Фото: Ярославский художественный музей

Кино

24 апреля в Ярославском музее-заповеднике на выставке «Ярославский электротеатр» состоится лекция «Русская фантастика 1920-х. Известная и забытая». В 20-е годы прошлого века в жанре фантастики творили Александр Беляев, Михаил Булгаков, свои шаги в этом жанре сделали Алексей Толстой и Мариэтта Шагинян. Лекция включает показ фильма 1924 года «Аэлита», считающийся ярким образцом фантастики того времени. Начало в 17:00, цена билета — от 200 руб.

В кинотеатрах начали показывать новую семейную комедию «Петрушка» с Никитой Кологривым, Гариком Харламовым и Виктором Логиновым. По сюжету талантливый, но скромный повар Петя устраивается работать в ресторан, но его друг и одновременно коллега готов на подлости ради одобрения руководства. Обрести себя и набраться смелости главному герою помогает разговаривающая игрушка.

В кинопрокат вышло кино с Джеки Чаном — «Операция «Панда»: Дикая миссия». Мастеру кунг-фу Джеки нужно перевезти панду Сюсю в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки с ними Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит найти общий язык с дикарями.

Недалеко от Ярославля

В окрестностях Плещеева озера с 24 по 26 апреля пройдет VII фестиваль воздухоплавания «Весна в Переславле». Всего запланировано пять полетов, в каждом из которых — по 15 шаров. Впервые в небо поднимется новый аэростат «Ярославская область». Маршрут зависит от погоды. Посмотреть на общие старты, запланированные на 6:00 и 18:00 могут все желающие, место будет публиковаться заранее в Telegram-канале фестиваля.

В Рыбинске 22 апреля во дворце культуры «Авиатор» пройдет спектакль «Еврейское счастье» по произведению «Брачный договор» Эфраима Кишона. По сюжету семейная пара выдает единственную дочь замуж. Однако выясняется, что у самой пары нет свидетельства о регистрации брака. Пока глава семьи пытается выяснить, а была ли свадьба, его робкая жена решает, что она свободна от этого сомнительного брака. В ролях Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Сергей Маховиков, Андрей Чадов, Игорь Письменный, Авелина Квасова / Полина Некрасова. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,8 тыс. руб.

Подготовила Алла Чижова