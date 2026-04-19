Эрдоган передал Путину готовность организовать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным передал готовность Анкары провести переговоры по урегулированию украинского конфликта, в том числе на уровне лидеров. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что ситуация зависит не только от желания турецкой стороны, но и от готовности самих участников конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Как напомнил господин Фидан, прошлым летом Турция трижды собирала стороны в Стамбуле и готова сделать это снова — как на техническом уровне, так и на высшем. При этом он отметил, что внезапное обострение войны между Ираном и США отвлекло внимание мировой общественности от украинского кризиса, и интерес к мирным переговорам по Украине снизился.

Турецкий министр подчеркнул необходимость продолжать усилия по достижению мира. По его словам, как украинский, так и палестинский вопросы остаются очень важными, и Турция обладает возможностями для содействия их урегулированию. Стороны также встречаются и в других столицах, но Анкара готова вновь предложить свою площадку.