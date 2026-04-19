Отналоженный спрос на деньги
Из мировых фондов денежного рынка зафиксирован рекордный отток средств
Максимальный объем средств за все время наблюдений вывели международные инвесторы из фондов денежного рынка. Чистый отток инвестиций из них за минувшую неделю составил $172 млрд. Выведенные средства пошли на уплату американцами налогов, операции с биржевыми кредитными инструментами и лишь частично — в акции, в первую очередь американских компаний.
Последние доступные данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о распродаже фондов денежного рынка. По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения EPFR, клиенты таких фондов вывели за неделю, закончившуюся 15 апреля, $172,2 млрд, что в 2,4 раза больше инвестиций неделей ранее и является максимальным результатом со знаком минус за все время наблюдений BofA.
В предыдущие недели вложения в такие фонды преимущественно росли, с начала года в них инвестировали более $324 млрд.
Распродажа фондов денежного рынка, как считает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, в значительной степени связана с крайним сроком уплаты налогов для американцев, который приходится на 15 апреля.
В этот день, по данным Bloomberg, зафиксирован рекордный приток на счета казначейства США — $145 млрд. Часть средств физические лица могли выводить в том числе из фондов денежного рынка как наиболее ликвидного инструмента.
На рынке сложилась интересная ситуация: на фоне оттока инвестиций из безопасного актива, к которому относятся фонды денежного рынка, снижался спрос и на рисковый — акции.
За неделю фонды акций смогли привлечь от клиентов немногим более $11 млрд против $36,8 млрд неделей ранее.
«Деньги перераспределяются в менее заметные сегменты: в корпоративные кредиты, где можно зарабатывать на купоне и спреде, в короткие инструменты вне классических фондов денежного рынка и, что важно, в деривативы на кривую ставок, где можно играть на движении доходностей, не беря на себя риск дюрации напрямую»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.
Такой избирательности инвесторов способствуют и ожидания участников рынка относительно скорого назначения нового главы ФРС США. 15 мая заканчивается срок полномочий нынешнего председателя американского финансового регулятора Джерома Пауэлла, в качестве кандидатуры ему на смену рассматривается Кевин Уорш.
В течение первых трех месяцев после инаугурации семи последних председателей ФРС доходности в среднем росли примерно на 50 б. п., что усиливает ожидания движения вверх по длинному концу.
Исключением из общей картины стал американский рынок акций, притоки в фонды которого хотя и сократились с $22,5 млрд до $17,4 млрд, но стали максимальными среди региональных и страновых фондов.
По мнению Дмитрия Терпелова, часть средств, выведенных из фондов денежного рынка, могла быть направлена на покупку отдельных акций, что не отображается в общей статистике по потокам в фонды. В таких условиях индекс S&P 500 вырос на минувшей неделе почти на 5% и впервые поднялся выше уровня 7000 пунктов.
Инвесторы с воодушевлением реагируют на сигналы Дональда Трампа о деэскалации на Ближнем Востоке, а также на разнообразные заявления об открытии Ормузского пролива (см. стр. 6).
На начавшейся неделе спрос на рисковые активы может вырасти. «Если цена нефти продолжит откат, это поддержит движение средств в более чувствительные к ставкам сегменты и на те рынки, которые импортируют энергию»,— отмечает Алена Николаева. Но первым на рынок хлынет спекулятивный капитал, который быстро заходит, но так же быстро и выходит.
Для более консервативных инвесторов и больших денег, как отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, нужно больше уверенности в достижении долгосрочного мирного соглашения на Ближнем Востоке.
В случае же российского рынка большее значение, по его словам, будет иметь решение ЦБ по ключевой ставке, а также судьба налога на сверхприбыль.