Отналоженный спрос на деньги

Максимальный объем средств за все время наблюдений вывели международные инвесторы из фондов денежного рынка. Чистый отток инвестиций из них за минувшую неделю составил $172 млрд. Выведенные средства пошли на уплату американцами налогов, операции с биржевыми кредитными инструментами и лишь частично — в акции, в первую очередь американских компаний.

Последние доступные данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о распродаже фондов денежного рынка. По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения EPFR, клиенты таких фондов вывели за неделю, закончившуюся 15 апреля, $172,2 млрд, что в 2,4 раза больше инвестиций неделей ранее и является максимальным результатом со знаком минус за все время наблюдений BofA.

В предыдущие недели вложения в такие фонды преимущественно росли, с начала года в них инвестировали более $324 млрд.

Распродажа фондов денежного рынка, как считает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, в значительной степени связана с крайним сроком уплаты налогов для американцев, который приходится на 15 апреля.

В этот день, по данным Bloomberg, зафиксирован рекордный приток на счета казначейства США — $145 млрд. Часть средств физические лица могли выводить в том числе из фондов денежного рынка как наиболее ликвидного инструмента.

На рынке сложилась интересная ситуация: на фоне оттока инвестиций из безопасного актива, к которому относятся фонды денежного рынка, снижался спрос и на рисковый — акции.

За неделю фонды акций смогли привлечь от клиентов немногим более $11 млрд против $36,8 млрд неделей ранее.

«Деньги перераспределяются в менее заметные сегменты: в корпоративные кредиты, где можно зарабатывать на купоне и спреде, в короткие инструменты вне классических фондов денежного рынка и, что важно, в деривативы на кривую ставок, где можно играть на движении доходностей, не беря на себя риск дюрации напрямую»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

Такой избирательности инвесторов способствуют и ожидания участников рынка относительно скорого назначения нового главы ФРС США. 15 мая заканчивается срок полномочий нынешнего председателя американского финансового регулятора Джерома Пауэлла, в качестве кандидатуры ему на смену рассматривается Кевин Уорш.

В течение первых трех месяцев после инаугурации семи последних председателей ФРС доходности в среднем росли примерно на 50 б. п., что усиливает ожидания движения вверх по длинному концу.

Исключением из общей картины стал американский рынок акций, притоки в фонды которого хотя и сократились с $22,5 млрд до $17,4 млрд, но стали максимальными среди региональных и страновых фондов.

По мнению Дмитрия Терпелова, часть средств, выведенных из фондов денежного рынка, могла быть направлена на покупку отдельных акций, что не отображается в общей статистике по потокам в фонды. В таких условиях индекс S&P 500 вырос на минувшей неделе почти на 5% и впервые поднялся выше уровня 7000 пунктов.

Инвесторы с воодушевлением реагируют на сигналы Дональда Трампа о деэскалации на Ближнем Востоке, а также на разнообразные заявления об открытии Ормузского пролива (см. стр. 6).

На начавшейся неделе спрос на рисковые активы может вырасти. «Если цена нефти продолжит откат, это поддержит движение средств в более чувствительные к ставкам сегменты и на те рынки, которые импортируют энергию»,— отмечает Алена Николаева. Но первым на рынок хлынет спекулятивный капитал, который быстро заходит, но так же быстро и выходит.

Для более консервативных инвесторов и больших денег, как отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, нужно больше уверенности в достижении долгосрочного мирного соглашения на Ближнем Востоке.

В случае же российского рынка большее значение, по его словам, будет иметь решение ЦБ по ключевой ставке, а также судьба налога на сверхприбыль.

Виталий Гайдаев