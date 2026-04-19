Уральский шахматист стал бронзовым призером на юношеском первенстве мира

Свердловчанин Артем Пингин стал бронзовым призером на юношеском первенстве мира в сербском городе Врнячка-Баня, рассказали в Федерации шахмат Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация шахмат Свердловской области Фото: Федерация шахмат Свердловской области

«По итогам турнира в быстрые шахматы Артем Пингин показал третий результат в состязаниях среди юношей до 18 лет. В 11 сыгранных партиях он набрал 7,5 очков и по лучшему коэффициенту обошел сразу четверых соперников, финишировавших в рапиде с тем же результатом. Победу и серебро в этом возрасте у юношей на первенстве завоевали юные шахматисты из Казахстана. По итогам 11 туров Артем Пингин на первенстве в Сербии в турнире по быстрым шахматам выиграл 6 партий, потерпел 2 поражения и добился трех ничейных исходов», — подытожили в Федерации шахмат.