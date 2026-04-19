Мадьяр заявил о праве Венгрии на миллиарды евро из ЕС

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, который в мае займет пост премьер-министра, заявил, что экономика Венгрии не сможет существовать без средств Евросоюза. Он рассчитывает в ближайшее время достичь договоренности о получении миллиардов евро из спецфондов и бюджета ЕС, которые были заморожены из-за претензий к уходящему правительству Виктора Орбана.

Петер Мадьяр

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters Петер Мадьяр

В Будапеште прошли переговоры с делегацией Еврокомиссии, в ходе которых господин Мадьяр подчеркнул, что венгерский народ имеет право на эти средства. Он назвал финансирование не благотворительностью, а компенсацией за деньги, которые Венгрия заплатила в бюджет ЕС, и за работу страны на благо Европы. Средства удерживались Брюсселем в связи с претензиями по поводу демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Будущий премьер представил европейской делегации предвыборные обязательства своей партии, включая меры по борьбе с коррупцией, вступление Венгрии в Европейскую прокуратуру, восстановление независимости судебной власти, прессы и высшего образования. Он пообещал полностью выполнить эти обязательства после формирования правительства и вернуть причитающиеся венграм средства ЕС. Петер Мадьяр также подтвердил, что после вступления в должность посетит Варшаву, Вену и Брюссель.