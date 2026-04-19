Около тысячи детей вернулись в школы с семейного обучения в Удмуртии в 2025 году

Почти 1 тыс. учеников на семейной форме обучения в Удмуртии вернулись в школы после вмешательства уполномоченного по правам ребенка в республике Ольги Авдеевой. Детский омбудсмен выявила в 2025 году факты «выдавливания» трудных учащихся из учреждений, следует из ее ежегодного доклада. Эта тема обсуждалась с главой республики Александром Бречаловым и руководителями муниципалитетов. В результате количество школьников, обучающихся на дому, сократилось за указанный период более чем на треть, до 1,5 тыс.

Количество обращений о конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях за год увеличилось на 19,2% — до 161. Буллинг со стороны сверстников и споры между учениками и педагогами перерастают в конфликты между семьей и школой.

«В адрес уполномоченного обратилась мама несовершеннолетнего А. с жалобой на травлю сына со стороны педагогов школы и тренера секции по баскетболу. Была проведена проверка, в ходе которой факты, приведенные в обращении, подтвердились. Тренер и педагог школы привлечены к дисциплинарной ответственности. Во всех образовательных организациях района проведены педагогические советы, занятия с психологом, родительские собрания по профилактике буллинга. С педагогами организованы занятия по профилактике профессионального выгорания.»,— приводится пример в докладе.

По словам детского омбудсмена, проверки показали, что зачастую конфликты происходят из-за непонимания родителями требований педагогов, нежелания учителя общаться с законными представителями, устаревших, по мнению родителей, понятий о ведении учебного процесса и неумении педагога приходить к компромиссу с детьми и родителями.

«К сожалению, в настоящее время школа часто не является союзником для родителей в воспитании детей, а учитель, его мнение не считается авторитетным. В таких условиях школе необходимо менять формы работы с родителями, обеспечивающие взаимодействие, взаимопонимание семьи и школы»,— приходит к выводу госпожа Авдеева.