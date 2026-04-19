В Иркутске из-за аварии без отопления остаются почти 9 тыс. жителей

В Октябрьском округе Иркутска из-за прорыва магистрального трубопровода без отопления и горячего водоснабжения остались 8,7 тыс. человек, 71 многоквартирный дом, 4 социальных объекта и 16 административных зданий. По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, авария произошла в ночь на 19 апреля.

В сообщении ООО «Байкальская энергетическая компания» уточняется, что диспетчер зафиксировал повышенный расход сетевой воды около двух часов ночи. После этого сотрудники организации огородили потенциально опасные места и начали откачку воды.

Место утечки обнаружено, планируется замена участка магистрали. Работа будет идти круглосуточно. Ресурсоснабжающая компания отмечает, что земляные работы осложняла высокая плотность иных коммуникаций, поэтому специалисты действовали максимально аккуратно, чтобы не повредить соседние линии электричества и связи. О сроках возобновления подачи тепла в дома не пока сообщалось.

Влад Никифоров, Иркутск