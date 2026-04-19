В Татарстане хотят ввести новые премии до 345 тысяч руб. для педагогов

В Татарстане разрабатывается программа единовременных выплат для педагогов, преподающих физику, химию и биологи. Размер поощрения составит от 230 до 345 тысяч рублей. Соответствующий проект инициативы проходит антикоррупционную экспертизу.

Сумма выплаты зависит от стажа и категории учителя. Опытные педагоги с высшей квалификацией получат 345 тыс. рублей, специалисты со стажем до пяти лет — 288 тыс. рублей, а преподаватели вузов, работающие в школах по совместительству, — 230 тыс. рублей.

Для получения средств необходимо выполнить ряд условий. Не менее 10% выпускников должны набрать от 80 баллов на ЕГЭ, ученики должны занимать призовые места в олимпиадах, а сами учителя обязаны проводить образовательные мероприятия.

Выплаты будут производиться единовременно после проведения конкурсного отбора. Победители получат деньги в течение 45 рабочих дней после подведения итогов.

Влас Северин