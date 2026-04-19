Хуситы пригрозили Трампу закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи заявил, что контролируемая повстанцами Сана может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в том случае, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать достижению мира.

По словам министра, если будет принято такое решение, то никто в мире не сможет его открыть. Господин Аль-Эззи призвал американского лидера и потворствующие ему страны немедленно прекратить все действия и политику, препятствующие миру, и «проявить уважение к правам йеменского народа».

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является критически важным маршрутом для поставок энергоносителей из стран Персидского залива в Европу. Через него проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ). Любая блокада пролива может иметь серьезные последствия для глобальной энергетической безопасности.

Хуситы, союзники Ирана, уже в середине марта угрожали ввести блокаду против судов США и Израиля, ведущих военные действия против Тегерана. Повстанцы используют Йемен как площадку для прокси-войны против Саудовской Аравии, получая вооружение от Ирана. 28 марта хуситы нанесли удар по израильским объектам баллистическими ракетами, которые были перехвачены системами ПВО Израиля.