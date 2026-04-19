Футболисты «Уфы» обыграли «Черноморец» из Новороссийска

В 29-м туре Лиги PARI (Первой лиги) футбольный клуб «Уфа» с минимальным счетом обыграл новороссийский «Черноморец».

Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за сохранение «прописки» в Первой лиге на следующий сезон. Перед встречей клуб из Новороссийска с 29 очками занимал 15-е место — позицию, позволяющую избежать вылета во Вторую лигу; футболисты из Башкирии, отставая на одно очко, располагались строчкой ниже.

В первом круге команды встречались в начале сентября — тогда «черноморцы» на домашнем поле были сильнее, 3:2. Но в последнее время дела у клуба идут плохо: с 1 марта, когда возобновилось первенство, «Черноморец» выиграл однажды (3:0 у «СКА-Хабаровск»), потерпел четыре поражения, дважды матчи завершились ничьей. 14 апреля ушел в отставку 46-летний Денис Попов, проработавший главным тренером менее трех месяцев. К выезду в «Уфу» клуб готовил исполняющий обязанности главного тренера Эдуард Саркисов.

«Уфа» свои выступления после сложного начала весны стабилизировала. Подопечные Омари Тетрадзе победили соседей в «подвале» турнирной таблицы — ульяновскую «Волгу» (2:1) и саратовский «Сокол» (2:0). Две последние игры — с московским «Торпедо» и екатеринбургским «Уралом» — уфимцы свели к ничьим.

Матч с «Черноморцем» на стадионе «Нефтяник» шел к очередной ничьей «Уфы». Первый тайм запомнился ударом полузащитника хозяев Данилы Липового из-за пределов штрафной, с которым справился, хоть и не без труда, вратарь Максим Матюша. Форвард Дилан Ортис на добивание не успел.

«Черноморец» ответил розыгрышем штрафного на левом полуфланге рядом с воротами Александра Беленова, однако до удара атака не дошла.

Во второй половине матча соперники чаще били в сторону ворот (по пять раз, тогда как в первом тайме — по четыре раза). Но судьбу матча решил эпизод в концовке. После выноса Беленова со своей штрафной «Уфа» убежала в контратаку по правому флангу. Хавбек Владислав Камилов получил мяч и отпасовал на набегание Дилану Ортису, который готовился ворваться в штрафную, но его сбил защитник гостей Заурбек Плиев.

Желтая карточка за срыв перспективной атаки оказалась не самым неприятным наказанием для «Черноморца». Для исполнения стандартного положения к мячу на углу штрафной подошел Залимхан Юсупов. Полузащитник уже забивал за «Уфу» прямым ударом с дальней дистанции: в ноябре он поразил так ворота «Челябинска», но то была попытка с «его» правого фланга. Тем не менее, и в этот раз полузащитник решился перекинуть стенку и поразить ближний угол, а не подавать на партнеров. Голкипер Матюша с ударом не справился. Так, на 85-й минуте «Уфа» открыла счет.

В оставшиеся 10 минут, с учетом добавленной пятиминутки, отыграться гости не смогли. Как итог, «Уфа» зарабатывает 31-очко и отправляет «Черноморец» на 16-ю строчку.

22 апреля башкирская команда примет «КАМАЗ» из Татарстана. Новороссийцы сами отправятся в Татарстан, где сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком». До конца сезона Лиги PARI осталось пять туров.

Идэль Гумеров