В Таганроге изменили схему движения транспорта из-за падения обломков беспилотника

В Таганроге после падения обломков беспилотника временно скорректированы маршруты общественного транспорта. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По ее словам, изменения затронули движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной в районе предприятия. На месте продолжают работать экстренные службы — спасатели, полиция и специалисты МЧС. Территории ТАНТК им. Бериева и Приморского парка оцеплены, в ближайшее время их обследуют саперы.

В результате инцидента повреждения получили Таганрогский механический колледж и более десяти автомобилей. Кроме того, беспилотник был сбит в Неклиновском районе Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений там нет.

Валерий Климов