WSJ: Трамп колеблется между страхом потерь и бравадой в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп одновременно испытывает страх перед людскими потерями и боится поражения в конфликте с Ираном, пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Дональд Трамп

По данным издания, республиканец мечется между опасением эскалации и публичной бравадой. С одной стороны, он отказывается от операций с высокими ожидаемыми потерями, называя солдат «легкими мишенями», с другой — публикует импульсивные ультиматумы, угрожая уничтожить иранскую инфраструктуру. Такие рискованные заявления он делал без согласования со своей командой по национальной безопасности.

Тем временем, по данным CBS News, в ходе совместной операции США и Израиля против Ирана ранения получили 399 американских военнослужащих, трое из них считаются тяжелоранеными. Большинство пострадавших — бойцы сухопутных войск. Число погибших, по последним данным, составило 13 человек.

8 апреля было объявлено перемирие между США и Ираном на две недели. Однако 15 апреля Дональд Трамп заявил, что не думает о его продлении и не видит в этом необходимости, что ставит под вопрос дальнейшее развитие ситуации в регионе. Издание отмечает, что непоследовательность американского лидера вызывает беспокойство как среди военных, так и в политических кругах.