В Ярославской области в ДТП погибли водитель и пассажир квадроцикла

В Некрасовском округе в результате столкновения легкового автомобиля и квадроцикла погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Квадроцикл после ДТП

18 апреля в 17:20 на 16-м км дороги «Шебунино-Красный Профинтерн» произошло столкновение квадроцикла и автомобиля LADA Priora. По информации полиции, 39-летний водитель квадроцикла при развороте не уступил дорогу легковому автомобилю, который двигался по встречной полосе.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Последствия аварии

На месте аварии до приезда скорой помощи погибли водитель и 44-летний пассажир квадроцикла. 21-летний водитель LADA и его пассажир были госпитализированы с травмами.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту произошедшего.

Алла Чижова