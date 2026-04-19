В госсобственность вернули участок и здание бывшего санатория-профилактория в Жигулевске

Арбитражный суд Самарской области вынес решение истребовать в пользу РФ из незаконного чужого владения участок площадью 6,169 тыс. кв. м и нежилое здание профилактория площадью 4,332 тыс. кв. м. Расположена недвижимость в Жигулевске, на ул. Муравленко, 27. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

В опубликованном решении указывается, что кадастровая стоимость участка составляет 15,164 млн руб., здания — 38,6 млн руб. Также суд решил взыскать с ООО «Волгадом» и АО «Жигулевские Стройматериалы» в доход бюджета РФ государственную пошлину — по 372 тыс. руб.

Санаторий-профилакторий ОАО «Жигулевские стройматериалы» был открыт в 1967 году, рассчитан на 100 мест. В нем лечились работники предприятия, а летом отдыхали дети в лагере. Профилакторий работал до 2004 года, когда в результате сделок участок и здание выбыли из федеральной собственности и перешли в частную собственность.

Первый заместитель прокурора Самарской области обратился в арбитражный суд с требованием вернуть недвижимость в федеральную собственность в ноябре 2024 года. В качестве ответчиков указаны ООО «Волгадом», ЗАО «Жигулевские Стройматериалы» и администрация Жигулевска.

В декабре 2024 года суд принял обеспечительные меры: наложил запрет на реконструкцию, уничтожение, снос нежилого здания профилактория. Согласно материалам дела, в прокуратуру Самарской области поступала информация, что ООО «Волгадом» дважды обращалось в минстрой Самарской области с заявлением предоставить разрешение на реконструкцию нежилого здания в жилой многоквартирный дом. Компания пыталась получить разрешение на реконструкцию, чтобы продать квартиры в спорном объекте и получить прибыль.

Руфия Кутляева