В Таганроге после падения обломков БПЛА повреждены колледж и автомобили

В Таганроге в результате падения обломков беспилотника повреждения получили Таганрогский механический колледж и более десяти автомобилей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, на месте продолжают работать экстренные службы — спасатели, полиция и специалисты МЧС. Территории ТАНТК им. Бериева и Приморского парка оцеплены. В ближайшее время там начнут работу саперы для обследования и обезвреживания возможных взрывоопасных предметов.

В связи с этим в районе предприятия временно изменена схема движения общественного транспорта: трамваи и автобусы по улице Инструментальной следуют по скорректированным маршрутам.

Кроме того, беспилотник был сбит в Неклиновском районе Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений там нет.

Валерий Климов