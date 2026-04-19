Средняя стоимость ОСАГО в Татарстане выросла на 17% за год
По итогам первого квартала 2026 года средняя стоимость полиса ОСАГО в Татарстане выросла до 8 065 рублей, на 17% в годовом выражении. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса «Сравни» Владислав Головкин.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Продажи полисов ОСАГО в республике увеличились на 13% в годовом выражении.
В Приволжском федеральном округе продажи выросли на 19% при росте средней цены на 9%. В целом по России число проданных полисов увеличилось на 25%, а средняя цена выросла на 8% — до 6 710 рублей.