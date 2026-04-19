В Оренбуржье суд обязал местные власти снести расселенный дом

Суд поддержал требования прокуратуры Асекеевского района признать бездействие органа местного самоуправления, ограничить доступ в аварийный дом и снести его. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, на ул. Почтовой станции Заглядино расположен расселенный аварийный дом. Орган местного самоуправления не принял меры для ограничения доступа граждан в постройку: дверные и оконные проемы не заколочены, ограждения не смонтированы, предупреждающие знаки отсутствуют. Работы по сносу дома также не осуществляются.

Руфия Кутляева